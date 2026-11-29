Moviola Como Juventus, episodio clamoroso allo stadio Sinigaglia nella sfida della 13ª giornata di Serie A: Randal Kolo Muani riceve un cartellino rosso dopo appena cinque minuti
Inizio da incubo per la Juventus di Luciano Spalletti nella trasferta contro il Como, valida per la 13ª giornata di Serie A 2026/2027. Dopo appena cinque minuti, i bianconeri si ritrovano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta di Randal Kolo Muani, protagonista di un grave fallo di reazione ai danni di Alex Valle.
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Un episodio destinato a far discutere, anche se la decisione dell’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, appare giustificata dalla dinamica del contatto.
Moviola Como Juve, cosa è successo tra Kolo Muani e Alex Valle
L’episodio arriva al 5° minuto, durante una ripartenza della Juventus.
Kolo Muani prova ad avanzare palla al piede, ma viene trattenuto da Alex Valle, che cerca di interrompere l’azione offensiva.
Il comportamento del laterale spagnolo avrebbe potuto comportare un’ammonizione, ma la reazione dell’attaccante francese cambia completamente la situazione.
Kolo Muani perde la calma e colpisce Valle al volto con la mano, commettendo un gesto che non può essere giustificato dalla precedente trattenuta.
Moviola Como Juve, Mariani espelle Kolo Muani: decisione corretta?
Il direttore di gara Maurizio Mariani si trova vicino all’azione e individua immediatamente il comportamento dell’attaccante.
La decisione è netta: cartellino rosso diretto per Kolo Muani, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 300 secondi.
Dal punto di vista regolamentare, un colpo volontario al volto di un avversario, quando non costituisce un normale contrasto per il pallone, può configurare una condotta violenta.
Per questo motivo, l’espulsione appare corretta, indipendentemente dalla scorrettezza iniziale commessa da Valle.
Como Juve, Kolo Muani protagonista di un record negativo
L’episodio entra anche nelle statistiche della storia juventina.
Secondo quanto evidenziato da Opta, quella di Kolo Muani rappresenta l’espulsione più rapida subita da un giocatore della Juventus nell’era dei tre punti a vittoria.
Un primato negativo che pesa sull’attaccante francese e condiziona inevitabilmente la partita della formazione allenata da Spalletti.
Moviola Como Juve, quante giornate rischia Kolo Muani?
Oltre alle conseguenze immediate sul campo, l’attaccante potrebbe andare incontro a una squalifica significativa.
La natura del gesto potrebbe infatti portare a uno stop di almeno due giornate, ma sarà necessario attendere le valutazioni ufficiali del Giudice Sportivo.
Al momento, non è possibile confermare l’entità della sanzione.
Resta la gravità di un episodio che ha costretto la Juventus a disputare praticamente tutta la sfida contro il Como di Cesc Fabregas con un uomo in meno.