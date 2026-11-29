Como Juventus, doppia tegola per Cesc Fabregas durante la sfida della 13ª giornata di Serie A: Luis Milla e Alex Valle costretti al cambio per problemi fisici
Brutte notizie per il Como di Cesc Fabregas durante la sfida contro la Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/2027. La formazione lariana ha dovuto rinunciare a Luis Milla e Alex Valle, entrambi costretti ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo.
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Un doppio contrattempo per il tecnico spagnolo, chiamato a modificare anticipatamente le proprie scelte.
Infortuni Como Juventus, Milla e Valle costretti alla sostituzione
Come riportato da Pazzidifanta, il primo a fermarsi è stato Luis Milla, che ha accusato un problema fisico al 35° minuto.
Appena un minuto più tardi è arrivato anche il forfait di Alex Valle, terzino ex Barcellona.
Fabregas ha quindi effettuato due sostituzioni forzate, inserendo Samuele Ricci e Kaiki.
Como Juventus, Nico Paz segna e Kolo Muani viene espulso
Nonostante le difficoltà, il Como ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0.
Decisiva la splendida punizione di Nico Paz, arrivata nei minuti finali della prima frazione.
I lariani hanno inoltre beneficiato della superiorità numerica fin dal 5° minuto, quando Kolo Muani è stato espulso per un colpo al volto ai danni di Valle.
Infortuni Como, quando tornano Milla e Valle?
L’attenzione si sposta ora sulle condizioni dei due calciatori.
Luis Milla e Alex Valle saranno sottoposti agli accertamenti necessari per chiarire l’entità dei rispettivi problemi fisici.
Al momento non sono stati comunicati tempi di recupero ufficiali. Fabregas attende ulteriori indicazioni mediche per capire se potrà contare su entrambi nei prossimi impegni.