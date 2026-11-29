Fabregas post Como Juventus, il tecnico spagnolo commenta il successo per 3-0 contro i bianconeri: dalle critiche alla prestazione del primo tempo all’importanza delle palle inattive

Il Como di Cesc Fabregas continua a stupire e conquista una vittoria pesantissima contro la Juventus, superata con un netto 3-0 allo stadio Sinigaglia nella tredicesima giornata di Serie A 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un successo che porta la formazione lariana a otto punti di vantaggio sui bianconeri in classifica, confermando l’ottimo momento della squadra allenata dal tecnico spagnolo.

Al termine della partita, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione dei propri giocatori e soffermandosi su diversi aspetti tattici.

Nonostante il risultato, l’allenatore non ha nascosto alcune perplessità sulla gestione del primo tempo, sottolineando invece i miglioramenti mostrati nella ripresa. Spazio anche alle parole sulla crescita della società e sul confronto con la Juventus.

Fabregas post Como Juventus, le parole sulla vittoria per 3-0 e su Nico Paz

Il tecnico spagnolo ha aperto la propria analisi soffermandosi sulla prestazione della squadra, evidenziando le difficoltà incontrate nonostante la superiorità numerica.

SULLA VITTORIA CONTRO LA JUVENTUS E LA PRESTAZIONE DEL COMO – «Non so se quella di Nico Paz e Douvikas è stata la miglior giocata, però è stata molto bella. Non mi è piaciuto molto il primo tempo, stavamo giocando meglio in 11 contro 11: era già successo l’anno scorso contro Roma e Atalanta. Non c’erano spazi da attaccare, però potevamo fare meglio. Il gol di Nico ci ha permesso di cambiare qualcosina, nel secondo tempo è andata molto meglio».

Fabregas post Como Juventus, il segreto delle palle inattive: il ruolo di Cassetti e Scazzola

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il lavoro dello staff tecnico, cresciuto considerevolmente negli ultimi anni.

Fabregas ha spiegato quanto sia diventata importante la preparazione delle situazioni da calcio piazzato, fondamentali anche nella vittoria contro la Juventus.

SUL LAVORO DELLO STAFF E SULLE PALLE INATTIVE – «In questi tre anni abbiamo cambiato tante cose, eravamo 4-5 nello staff e ora siamo 45-50 persone. Stiamo facendo diversi dipartimenti per essere ancora più efficaci, abbiamo creato quello sulle palle inattive dove ci sono Cassetti e Scazzola che ci aiutano tantissimo. Nel calcio di oggi diventano fondamentali, oggi ci hanno dato due gol. Difensivamente sappiamo di dover migliorare, perché non siamo la squadra più strutturata. Cerchiamo sempre di essere al meglio».

Fabregas post Como Juventus, il tecnico parla della propria crescita e del calcio italiano

Il lavoro dell’allenatore spagnolo sta contribuendo alla crescita del Como, ma il diretto interessato preferisce mantenere un atteggiamento prudente rispetto ai riconoscimenti ricevuti.

SULL’ESSERE DIVENTATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO – «Non la vedo così, perché c’è sempre qualche partita. Non si legge e non si vede tanto le cose che si dicono in giro, sono molto contento qua al Como e penso che il calcio italiano stia facendo grandi passi avanti. Noi dobbiamo sempre seguire la nostra strada».

Fabregas post Como Juventus, il confronto con i bianconeri: «Abbiamo otto punti in più»

L’ultimo argomento affrontato riguarda il rapporto tra le due società.

Il Como si trova attualmente davanti alla Juventus in classifica, ma Fabregas ha ribadito il rispetto nei confronti della storia e del prestigio del club torinese.

SUL CONFRONTO TRA COMO E JUVENTUS E GLI OTTO PUNTI DI VANTAGGIO – «Sì, però questo è momentaneo. La storia della Juventus non cambierà mai, per me è sempre stata una squadra storica che guardavo. Noi cerchiamo di imparare anche da loro, non possiamo mai pensare di essere a quel livello anche se oggi abbiamo otto punti in più».

Parole che testimoniano l’ambizione del tecnico, ma anche la consapevolezza del percorso ancora da compiere.

Il Como si gode dunque una vittoria prestigiosa contro la Juventus di Luciano Spalletti, mentre Fabregas continua a indicare nel lavoro quotidiano e nella crescita collettiva le basi per consolidare i risultati ottenuti.