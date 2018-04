Pezzella verso Fiorentina-Napoli: «Non mi interessa chi vincerà lo Scudetto»

Le parole del centrale argentino German Pezzella in vista di Fiorentina-Napoli, altro snodo fondamentale per la vittoria dello Scudetto 2017/2018

German Pezzella, difensore argentino della Fiorentina, ha rilasciato queste dichiarazioni nell’intervista a Sky Sport in vista della gara con il Napoli: «Prepareremo la partita con il Napoli come sempre, mettendo in campo la nostra voglia di vincere. Giochiamo contro una squadra forte, così come lo è la Juventus, ma noi vogliamo fare una prestazione di qualità, di forza e di lucidità che possa permetterci di continuare a lottare per il nostri obiettivi stagionali. Non mi interessa chi vincerà lo Scudetto. Noi vogliamo fare bene per ottenere questi tre punti contro il Napoli, punti fondamentali se vogliamo raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati di qualificarci in Europa League».

Prosegue Pezzella: «Contro il Napoli la Fiorentina dovrà giocare da squadra, altrimenti sarà molto dura. Possiamo battere il Napoli, credo nella nostra forza e nella nostra squadra. L’Europa League è ancora un obiettivo raggiungibile, i punti che ci separano dal Milan sono solo tre e tutto può accadere. Portare la fascia di capitano è per me un onore e un orgoglio. Mondiali? Ho il sogno di essere convocato ma prima devo fare bene qui con la Fiorentina e poi aspetterò la decisione del commissario tecnico. Ci sono tanti calciatori forti in Argentina ed è difficile per tutti avere questa possibilità».