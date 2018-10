Napoli, maxi-offerta per Piatek: ecco la risposta del Genoa

Il Napoli fa sul serio per Krzysztof Piatek. Il bomber del Genoa piace ad Aurelio De Laurentiis: pronta l’offerta

Piatek si è fermato a Torino, contro la Juventus, ma non il Genoa. I rossoblù hanno fermato la Juve, conquistando un punto insperato alla vigilia. Il bomber polacco, a segno da 7 giornate consecutive, non ha trovato per la prima volta la via del gol ma ha dimostrato di essere un ottimo centravanti, giocando con il fisico in particolare su Benatia, e mettendo in difficoltà la difesa della Juventus in un paio di occasioni. Il centravanti classe ’95 è sulla bocca di tutti e piace a tutti. Il Genoa se lo coccola e, come dichiarato da Perinetti e Preziosi a più riprese, non partirà a gennaio: «Piatek è essenziale per il Genoa e io devo pensare al Genoa – ha detto il presidente – Siamo già tempestati di telefonate, dall’Italia e dall’Europa, tutti top club: chi vorrà Piatek dovrà essere serio e parlare con me, il resto lo considererò malcostume».

Il Napoli è pronto a fare sul serio. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, si era espresso così nei giorni scorsi: «Ho già parlato con Preziosi e l’agente del calciatore, dobbiamo risentirci quanto prima. Con calma capiremo se Piatek o altri sono funzionali al nostro progetto. Di sicuro è un giovane di talento». Secondo quanto riferito da Rai Sport, il Napoli è passato all’attacco e ha offerto 35 milioni di euro al Genoa. Un’offerta però che non ha fatto felici i rossoblù che hanno rispedito al mittente la proposta dei partenopei. Il Napoli non è l’unico club interessato al giocatore. Juventus, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sulle tracce del giovane attaccante, autore di 9 gol in stagione. Il Genoa non lascerà andare il suo centravanti a gennaio ma lo lascerà andare via a giugno. Il prezzo? Minimo 50 milioni!

