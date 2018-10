Piatek promosso: il pistolero è attaccante vero

L’attaccante del Genoa ha disputato una buona partita a Torino contro la difesa. Piatek sufficiente ma promosso

Tanta curiosità per vedere all’opera bomber Piatek contro la difesa della Juve. Lo aveva detto pure Pavel Nedved prima della sfida: «Siamo attenti su di lui, è un giocatore interessante. Sono curioso di vederlo contro di noi, bella prova per lui e per noi». Il centravanti polacco non ha segnato, interrompendo la sua striscia che andava avanti da 7 gare ma è ancora il capocannoniere del torneo con 9 reti. Dopo un primo tempo passato a lottare contro la difesa della Juve, il giocatore polacco nella ripresa ha preso coraggio e si è affacciato per due volte dalle parti di Szczesny.

Il centravanti del Genoa ci ha provato con una conclusione da fuori, dopo una mezza scivolata di Benatia, e la mente è andata alle parole di Allegri: «è un catalizzatore, il pallone va sempre dove c’è lui». Il pallone è andato proprio dove c’era lui, fuori area, e stava per andare in porta se non fosse stato per l’intervento di Szczesny. Poi un’altra occasione, stavolta di testa su azione d’angolo con palla a lato. Poi ancora tanta lotta con Benatia che ha faticato a vincere i duelli fisici con il suo avversario. Il giovane attaccante, classe ’95, era atteso alla prova del 9. Non ha segnato, è vero, ma ha dimostrato di essere un giocatore vero. In tanti pensano possa trattarsi di un fuoco di paglia. Non sappiamo quanti gol segnerà ancora questo giovane polacco ma una cosa è certa: contro la Juve ha dimostrato di essere un giocatore vero. Krzysztof c’è!