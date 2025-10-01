Piccoli: «Fiorentina, puoi riprenderti! Hai la squadra con giocatori di qualità e in Conference...» - Calcio News 24

Piccoli in primo piano: la Fiorentina si prepara al debutto in Conference League

La Fiorentina è pronta a vivere la sua vigilia europea: domani, giovedì 2 ottobre, lo stadio Artemio Franchi ospiterà il debutto viola in Conference League, con il match contro il Sigma Olomouc valido per la prima giornata della fase a gironi. Tra i protagonisti attesi in campo c’è Roberto Piccoli, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di questa grande occasione.

«Le prime impressioni quando sono arrivato alla Fiorentina sono state positive», ha dichiarato Piccoli. «In squadra ci sono giocatori di altissimo livello. È vero che finora i risultati non sono sempre arrivati, ma dobbiamo alzare il livello per esprimere al meglio le nostre caratteristiche».

Il giovane attaccante viola ha poi aggiunto: «Siamo una squadra forte, possiamo affrontare un percorso importante, soprattutto grazie all’esperienza che molti compagni portano. Io lavoro ogni giorno per dare il massimo, sia per me che per la squadra. Le voci dall’esterno? Noi dobbiamo ascoltare il mister e la società, è questo il modo giusto».

Durante la conferenza stampa con Pioli, Piccoli ha anche parlato della presenza della famiglia sugli spalti e dell’emozione che accompagna una competizione europea: «È una grande emozione disputare questa prima gara europea con la Fiorentina. Ci sarà la mia famiglia: vogliamo fare bene e ottenere la vittoria».

Inoltre, l’attaccante ha sottolineato l’importanza dell’efficacia sotto porta: «Davanti dobbiamo essere più cinici, più cattivi nelle conclusioni. Occorrono freddezza e concretezza per sfruttare le occasioni che ci vengono concesse. Siamo consapevoli che dobbiamo dare un contributo maggiore tutti, anche dal punto di vista del carattere: ce lo siamo detti fra noi».

La presenza di Piccoli assume un peso particolare: il suo inserimento nel progetto viola è visto come un elemento di crescita, non solo per l’attacco ma per tutta la squadra. In una Fiorentina che sta cercando un’identità e maggiore continuità, il contributo del giovane attaccante può fare la differenza in partite come questa.

Domani sera, la Fiorentina e Piccoli saranno sotto i riflettori del Franchi europei. L’obiettivo è partire con il piede giusto, portare in campo grinta, qualità, e il desiderio di sfidare l’avversario con determinazione. Per il club viola, il debutto è un momento cruciale per dare segnali forti davanti al proprio pubblico.