PIF Milan, clamorosa indiscrezione: i tifosi sognano

PIF e il Milan, spuntano nuove e clamorose indiscrezioni per le quote del club: i tifosi sognano e Cardinale fissa l’appuntamento

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Repubblica, e in particolare da Enrico Currò, sulla trattativa tra PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita, e Gerry Cardinale per la cessione di quote del Milan. Il prossimo GP di Formula 1 in Arabia Saudita potrebbe essere il punto di svolta.

Il fondo governativo saudita sarebbe al lavoro per la due diligence con il club rossonero e il nuovo appuntamento potrebbe proprio essere nel weekend a Jeddah.