Andrea Pinamonti si trasferisce in prestito al Frosinone: è ufficiale l’arrivo dell’arrivo dell’attaccante dell’Inter

Frosinone attivissimo nelle ultime ore di calciomercato: dopo Capuano, Campbell, Cassata e Ardaiz, la società ciociara è riuscito a mettere a segno l’ultimo colpo in entrata per rinforzare il reparto offensivo. Come si può leggere sul sito della Lega Serie A, è ufficiale l’arrivo in prestito dall’Inter del classe 1999 Andrea Pinamonti. Per concludere la trattativa è stato decisivo l’ultimo incontro tra le parti avvenuto oggi, che ha portato al trasferimento del giocatore alle 19.58, a soli due minuti dalla chiusura di questa sessione estiva di calciomercato.