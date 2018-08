Frosinone scatenato: in difesa arriva Capuano, Ardaiz a Milano per chiudere. Aspettando gli esami di Dionisi

Frosinone scatenato in queste ultime ore di mercato. Ufficiale l’arrivo di Joel Campbell dall’Arsenal che ieri ha sostenuto le visite mediche e da poco è ufficialmente un calciatore canarino. Arriva in prestito dai Gunners.

In difesa, il consulente di mercato Capozucca, piazza il colpo Marco Capuano dal Cagliari. A breve sarà ufficiale. Anche lui arriva in prestito con diritto di riscatto dal club isolano. Quindi, dopo un corteggiamento di quasi un mese ed un tira e molla infinito, Capuano sarà a disposizione di Moreno Longo. Terranova passa alla Cremonese.

Non solo Campbell in attacco, perchè a Milano è arrivato Joaquin Ardaiz, calciatore uruguaiano di proprietà del Tanque Sisley. Il calciatore è arrivato all’Hotel Melià dove firmerà il contratto con i canarini.

Aspettando l’esito degli esami ai quali sarà sottoposto Federico Dionisi, si teme la rottura del legamento del ginocchio, Moreno Longo si cautela con Campbell e Ardaiz in attacco, a seguito anche della cessione di Nicola Citro al Venezia. Non si esclude un altro colpo last minute come Andrea Pinamonti per il quale proseguono i dialoghi con l’Inter.

It really happened 😍 ✍️ @joel_campbell12 è un calciatore giallazzurro! 🤝 🇬🇧 Joel Campbell has signed a contract with Frosinone Calcio. ➡️ https://t.co/IAIfodkFlQ#welcomecampbell pic.twitter.com/7206NnXHQl — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 17, 2018

