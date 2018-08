L’infortunio accorso a Dionisi accelera la trattativa con l’Inter per l’attaccante

Andrea Pinamonti torna prepotentemente nel mirino del Frosinone. Dopo la tegola Federico Dionisi, il quale sembra aver riportato un grave infortunio(si teme la rottura del legamento del ginocchio), i ciociari tornano sul mercato. Causa anche l’imminente cessione di Nicola Citro al Venezia, la coperta in attacco si accorcia.

Secondo quanto appurato dalla nostra Redazione, il Frosinone prova a chiudere con l’Inter per il prestito dell’attaccante. L’agente di Pinamonti, Enzo Raiola cugino di Mino, è a Milano, nello stesso Hotel transita il consulente di mercato canarino Capozucca.

La formula richiesta dal Frosinone è il prestito secco fino al termine della stagione. Con Lapadula che sembra destinato all’Udinese, per Andrea Pinamonti rimangono aperte poche piste, tra cui, per l’appunto, la formazione di Moreno Longo che in attacco, adesso, ha le pedine contate.

La Società canarina, tuttavia, in queste ultimissime ore di mercato lavora su più fronti per sopperire all’assenza di Dionisi e l’imminente cessione di Citro. Tante le piste al vaglio dei dirigenti ciociari. Nel frattempo domani altri esami per l’attaccante canarino e apire l’entità dell’infortunio. Non basta, quindi, l’arrivo di Joel Campbell.