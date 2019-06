Pinamonti vicinissimo al Genoa: i dettagli dell’affare

Andrea Pinamonti sarà un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante, autore di una buona stagione con il Frosinone, sarà ceduto al club ligure

Il futuro di Andrea Pinamonti sarà al Genoa. Il club rossoblù ha battuto la concorrenza per assicurarsi le prestazione del giovane attaccante, autore di una buona stagione con il Frosinone. L’Inter ha deciso di cedere a titolo definitivo il giovane talento come spiega Gianluca Di Marzio.

L’attaccante assicurerà 15 milioni di plusvalenza ai nerazzurri, che però con il gentlemen agreement potranno riaverlo dal 2020 in avanti in caso di sua esplosione. In pratica l’accordo garantirà alla società milanese di avere una prelazione sul giocatore: una sorta di “recompra” (ora non più fattibile).