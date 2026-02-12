Pinilla, la rivelazione shock dell’ex Cagliari: «Mi hanno diagnosticato un cancro della pelle»

Pinilla, l’attaccante ex Atalanta e Cagliari rivela: «Mi hanno diagnosticato un cancro della pelle». Le sue parole

Mauricio Pinilla, ex attaccante del Cagliari, ha reso pubblica una notizia che ha scosso il calcio sudamericano: gli è stato diagnosticato un tumore della pelle. L’ex centravanti ha raccontato la sua esperienza durante un’intervista al programma Marca Personal di Metro TV, spiegando come la scoperta sia avvenuta quasi per caso, nel corso di una serie di esami clinici.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Pinilla ha spiegato che tutto è iniziato con un ricovero dovuto a una prostatite. Durante la permanenza in clinica, i medici hanno deciso di approfondire alcuni controlli dopo aver notato delle macchie sospette sulla pelle. Proprio da questi accertamenti è emersa la diagnosi. Con grande lucidità, l’ex calciatore ha raccontato il momento in cui i medici gli hanno comunicato la presenza del tumore, sottolineando quanto la diagnosi precoce sia stata determinante per intervenire tempestivamente.

Il periodo successivo non è stato semplice. Pinilla ha spiegato di essere rimasto ricoverato per quattro giorni, sottoponendosi a numerosi esami e vivendo un forte indebolimento fisico, con febbre molto alta e momenti di confusione. Oggi è in cura e sta seguendo la terapia indicata dai medici, affrontando la situazione con grande determinazione. Il suo messaggio è diventato un invito alla prevenzione e ai controlli regolari, fondamentali per individuare in tempo patologie come il tumore della pelle. Con lo stesso spirito combattivo che lo ha accompagnato in carriera, Pinilla sta affrontando questa sfida con coraggio, diventando un esempio di forza per molti.