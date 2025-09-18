Pio Esposito incanta, Boban: «Che classe! Mi ricorda Dzeko. Ho solo un dubbio su di lui…». Il talento dell’Inter stupisce con l’Ajax

La prestazione di Pio Esposito in Champions League ha raccolto consensi unanimi, e anche negli studi di Sky Sport si è celebrato il talento del giovane attaccante dell’Inter. Un’analisi particolarmente approfondita è arrivata da Zvonimir Boban, che ha scomodato un paragone tanto prestigioso quanto impegnativo, quello con Edin Dzeko, mettendo però in luce anche l’unico, grande interrogativo sul futuro del centravanti.

L’ex dirigente e calciatore, che conosce Dzeko fin da giovane, ha rivisto nel movimento di Esposito i tratti del campione bosniaco, pur sottolineando una differenza fondamentale. «Pio Esposito ha veramente le movenze simili a Dzeko. Io poi Dzeko lo conosco da quando era piccolo. Ma Dzeko era molto più veloce di quanto sembrasse. Spero che Esposito migliori in questo anche se la velocità nel calcio non si può migliorare tanto. Ma magari anticipare il movimento sì, con la classe che ha questo ragazzo e veramente la visione di gioco che ha può essere davvero un giocatore importante. Forse la velocità gli mancherà per arrivare ai livelli ancora più importanti».

Boban ha poi ribadito il concetto, elogiando l’intelligenza calcistica e la completezza tecnica dell’ex attaccante dello Spezia, ma tornando sempre sullo stesso punto cruciale: la velocità di punta. L’analisi è lucida e diretta, evidenziando come a Esposito non manchi nulla dal punto di vista della “scuola calcio”. «Esposito si muove alla perfezione e vede il gioco alla perfezione, ha una scuola calcio importante. La mia unica domanda è su quanto sia veloce per essere un giocatore importante. Ma per il resto fa tutto giusto, la copre benissimo, sa passarla benissimo, fa tutto bene. Per essere un grande giocatore, non so quanto sia veloce. Anche Thuram fa tutto benissimo ma poi Thuram quando parte va via al suo marcatore».

L’idea di Boban è quindi chiara: Esposito ha tutte le carte in regola per una carriera di alto livello, ma il suo potenziale per raggiungere l’Olimpo dei grandissimi dipenderà da quanto il suo deficit di velocità potrà essere compensato da una classe e una visione di gioco fuori dal comune.