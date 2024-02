Compagnoni: «Pioli? Ecco perché ha detto una grande ovvietà»

Maurizio Compagnoni si collega alle recenti dichiarazioni di Stefano Pioli. Ecco le parole nei confronti del tecnico rossonero

Dopo le dichiarazioni di Stefano Pioli sull’Inter Maurizio Compagnoni ha detto la sua opinione a Sky Sport.

INTER – «C’è stato molto rumore intorno alle parole di Pioli, ma penso che non abbia ragione di esistere perché Pioli con estrema onestà intellettuale ha detto una cosa che tutti sappiamo. E secondo me non c’era nemmeno bisogno della partita con l’Atalanta. La corsa scudetto è finita da un pezzo perché l’Inter è la più forte di tutte. Poi è chiaro che Boskov direbbe che lo scudetto c’è quando arriva la matematica certezza, però insomma… Se tu mi dici di puntare mille euro sull’Inter che perde lo scudetto ed è pagata a cento io me li tengo quei mille euro. Ripeto, sono 12 punti dalla Juventus ed è una supremazia clamorosa: come può non vincere lo scudetto l’Inter?».