Pioli non ci sta: «Rigore inesistente. Gol di Ibra regolarissimo» – VIDEO

Nella conferenza stampa post Fiorentina-Milan, Stefano Pioli analizza il pareggio maturato al Franchi viziato, secondo il tecnico, da alcuni evidenti errori arbitrali. Le sue parole.

«Gol Ibra? Aveva il braccio attaccato al corpo anche se da regolamento ci sta. Non mi fanno impazzire le regole su questi falli di mano. Abbiamo sbagliato a cambiare atteggiamento ed essere troppo superficiali ma il rigore non c’era e dal campo la dinamica era chiara. Non capisco perché la tecnologia non abbia aiutato l’arbitro a rimediare un suo errore»