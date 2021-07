Filippo Inzaghi spera per la vittoria di un’italiana in Champions League: ecco le parole del tecnico del Brescia anche su Simone

Filippo Inzaghi, tecnico del Brescia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

ITALIANE IN CHAMPIONS – «Mi auguro che dopo l’Europeo sia la volta buona per una italiana anche in Champions: sono contento perchè vi parteciperà mio fratello ed è tornato anche il Milan, a casa sua, nel suo habitat. Il mio cuore è coinvolto. Non si deve mai pensare di essere favoriti ma nemmeno di non avere chance, perché tutto può cambiare all’improvviso».

ITALIANA CON PIU’ PROBABILITA’ DI VINCERE – «Penso che la Juve abbia una dimensione ancora maggiore alle altre. Il Milan sta facendo operazioni intelligenti e Giroud conosce l’Europa. La Juve con Locatelli risolverebbe un problema a centrocampo. Ronaldo, se resta, nelle notti di Champions è spesso immarcabile e credo che sarà la stagione di Dybala. L’Atalanta sta tenendo l’impianto-base che ha fatto ottime cose anche in Europe. E poi c’è l’Inter, con la quale credo che Simone possa fare meglio dello scorso anno. Uscire tre anni di fila ai gironi è una cosa non buona, l’obiettivo sarà almeno superare il turno».