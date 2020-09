Pirlo: «Arthur? Lo vedremo spesso in campo» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, è intervenuto così sul suo giocatore nella conferenza stampa post partita con la Roma. Le parole

ARTHUR – «Come ho detto prima viene da 6 mesi di inattività, non giocava a Barcellona per problemi con la società. Arrivare in un campionato diverso fa sì che ci voglia tempo, sta lavorando tutti i giorni per migliorare e lo vedremo in campo».