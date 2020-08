Pirlo è il nuovo allenatore della Juve: manca solo l’ufficialità

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: questa è la decisione del club bianconero dopo l’esonero di Sarri

Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, il nome più caldo per la panchina bianconera è quello di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista, diventato allenatore della Juventus Under 23 solo poche settimane fa, sarebbe la scelta della dirigenza.

La trattativa è al fotofinish, con Pirlo in questo momento presente in sede dove si stanno sistemando gli ultimi dettagli. Manca in pratica solo l’ufficialità.