Quando Pirlo disse a Marotta: «Volevate comprare Inler al posto mio»

Giorgio Chiellini svela un curioso aneddoto su Andrea Pirlo. Ecco cosa disse il Maestro al dg della Juventus, Marotta, dopo la vittoria del primo scudetto

Aneddoti provenienti dalla Notte del Maestro. Giorgio Chiellini si sbottona e ricorda la vittoria del primo Scudetto con Antonio Conte in panchina, nell’anno in cui Pirlo arrivò alla Juve e guidò la squadra in cabina di regia: «Un ricordo che mi viene in mente di Andrea è il giorno della festa del primo scudetto della Juventus di Antonio Conte. Pirlo andò dal direttore Marotta e gli disse ‘volevate prendere Inler, meno male che avete preso me’. Lui è un fuoriclasse, ci ha dato nuova classe sicurezza e consapevolezza dei nostri mezzi» ha detto il difensore bianconero ai microfoni di Sky

Prosegue e conclude Chiellini nell’intervista per la gara d’addio di Pirlo al calcio: «Era uno molto silenzioso all’esterno ma divertente dentro il gruppo e avere un campione del genere con la sua cultura del lavoro era incredibile. Penso ai giocatori di quel ruolo, in particolare a Se Pjanic avesse avuto l’occasione di giocare uno o due anni con Andrea sarebbe ancora più forte, perché lui ti apre la mente. So che adesso inizia la carriera da allenatore, se avrà la voglia di farlo sarà un valore aggiunto per i calciatori che lo avranno come tecnico».