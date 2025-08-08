Pisa, pareggio in amichevole con l’Augsburg: doppietta di Tramoni. Ottima prestazione della squadra allenata da Gilardino

Termina con un pareggio per 2-2 l’ultima amichevole tedesca del Pisa. Nella sfida a porte chiuse contro un rimaneggiato Augsburg, la squadra di Alberto Gilardino ha offerto un’ottima prestazione, dominando a lunghi tratti l’incontro prima di subire la rimonta dei padroni di casa nel finale. Protagonista assoluto per i nerazzurri è stato Matteo Tramoni, autore di una doppietta che aveva illuso i toscani.

Doppio Tramoni illude il Pisa

Il Pisa ha approcciato la partita con grande personalità, specialmente nel primo tempo, creando numerose occasioni da gol. Dopo diversi tentativi, in particolare con l’attaccante Meister, i nerazzurri hanno trovato il meritato vantaggio al 40′ minuto: Angori è stato atterrato in area e dal dischetto Matteo Tramoni ha trasformato con freddezza. Nella ripresa, al 68′, è stato ancora Tramoni a trovare la via del gol, questa volta con un preciso sinistro nell’angolino al termine di una bella azione corale, portando il risultato sul 2-0.

La doppietta di Mounié firma la rimonta dell’Augsburg

Sotto di due reti, la squadra tedesca ha reagito con orgoglio, affidandosi al suo uomo di maggiore esperienza, Steve Mounié. L’attaccante ha prima accorciato le distanze al 71′, trovando la zampata vincente in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi, a sette minuti dalla fine, all’83’, ha firmato la sua personale doppietta con un colpo di testa che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-2.

Un test positivo in vista del rientro in Italia

Nonostante il rammarico per la vittoria sfumata, per il Pisa si tratta di un test assolutamente positivo. La squadra di Gilardino ha mostrato progressi sul piano del gioco e della condizione fisica, mettendo in difficoltà un avversario di livello internazionale. Un’ottima base da cui ripartire in vista del rientro in patria, dove i nerazzurri completeranno la preparazione per lo storico ritorno in Serie A.