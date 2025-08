Pisa, i convocati di Gilardino per la tournée estiva in Germania, la lista completa

Pisa, i convocati del tecnico nerazzurro Alberto Gilardino per la tournée estiva in Germania, ecco la lista completa

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato attraverso il proprio sito la lista dei convocati per la tournée estiva in Germania, una settimana di grande rilevanza sportiva e tecnica. La squadra nerazzurra, guidata da Alberto Gilardino, si prepara a vivere un’intensa fase di preparazione suddivisa tra Leverkusen e Augusta, sedi di due prestigiosi test match contro avversari di calibro internazionale.

L’obiettivo del club è chiaro: sfruttare al massimo questa esperienza per consolidare i meccanismi tattici e valutare lo stato di forma dei giocatori in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Gilardino, ex attaccante campione del mondo nel 2006 e oggi tecnico ambizioso e attento alla crescita dei suoi calciatori, ha scelto con cura i profili da portare in ritiro, puntando su un mix di elementi esperti e giovani promettenti.

Tra i convocati figurano i principali protagonisti della rosa nerazzurra: dal portiere Nicolas, garanzia tra i pali, al centrale Calabresi, leader della difesa, fino al Aebischer, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio. Saranno loro, insieme agli altri compagni, a mettersi alla prova contro realtà calcistiche di alto livello, offrendo a Gilardino preziose indicazioni sul rendimento individuale e collettivo.

I match si disputeranno in due città dal forte richiamo calcistico: Leverkusen, sede del Bayer, e Augusta, teatro dell’Augsburg. Occasioni speciali per testare l’efficacia del progetto tecnico e confrontarsi con diversi stili di gioco, in contesti che simulano la pressione agonistica del campionato.

Il Pisa punta a sfruttare la tournée per rafforzare la propria identità tattica e accelerare l’inserimento dei nuovi acquisti. Inoltre, i risultati e le prestazioni di questi test potrebbero influenzare le scelte di mercato ancora in corso.

CONVOCATI

Portieri. Nicolas, Scuffet, Semper.

Difensori. Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Rus.

Centrocampisti. Aebischer, Akinsanmiro, Angori, Durmush, Hojholt, Leris, Marin, Maucci, Piccinini, Tourè.

Attaccanti. Bonfanti, Buffon, Lind, Meister, Moreo, Tramoni