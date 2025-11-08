Pisa, Touré firma la rinascita del club: 12.598 giorni dopo l’ultima vittoria, la squadra di Gilardino torna a sorridere in Serie A davanti al proprio pubblico”

Dopo 12.598 giorni di attesa e 34 anni di digiuno, il Pisa ritrova la vittoria in Serie A grazie al gol di Touré che fa esplodere l’Arena Garibaldi

La vittoria del Pisa contro la Cremonese segna un momento storico: dopo trentiquattro anni di attesa, la squadra toscana torna a festeggiare un successo in Serie A. L’ultima volta era accaduto il 12 maggio 1991, quando Fiorentini firmò l’1-0 contro il Bari. Questa sera, invece, è stato Touré a rompere il digiuno, regalando ai nerazzurri un risultato che porta a cinque le gare utili consecutive e che restituisce entusiasmo a tutto l’ambiente.

Non si tratta solo della prima vittoria stagionale, ma anche della prima rete segnata davanti al pubblico dell’Arena Garibaldi. Fino a questo momento, infatti, le sette reti realizzate dalla squadra di Gilardino erano arrivate tutte in trasferta. Il destino ha voluto che fosse ancora Touré a timbrare il tabellino, proprio come nell’ultima partita casalinga della scorsa stagione in Serie B, disputata il 14 maggio 2025. Un cerchio che si chiude e si riapre, con un gol che assume un valore simbolico.

Determinante, inoltre, l’ingresso di Tramoni, subentrato a Moreo e autore di una prestazione brillante, la migliore della sua stagione. È stato lui a confezionare l’assist perfetto per Touré, che con un colpo di testa imperioso ha deciso la partita. Due protagonisti della cavalcata promozione si confermano uomini chiave anche in Serie A, dimostrando che il Pisa può contare su un gruppo solido e capace di scrivere nuove pagine di storia.

