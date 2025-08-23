Gilardino pre Atalanta Pisa: «Affrontiamo una squadra molto forte. Entusiasti del ritorno in Serie A» - Calcio News 24

Gilardino, allenatore del Pisa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Atalanta

Vigilia storica per il Pisa, che domani alle 20:45 affronterà l’Atalanta a Bergamo nella prima partita di Serie A dopo 34 anni di assenza. Una gara molto attesa dalla tifoseria nerazzurra: saranno in mille a sostenere la squadra allo stadio. Alberto Gilardino ha rilasciato queste dichiarazioni.

«Abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro – ha esordito il tecnico –. I ragazzi sono determinati, hanno umiltà. Dopo 34 anni è una responsabilità giocare questa partita, ma deve essere una responsabilità piacevole. Dobbiamo essere come maratoneti e puntare all’obiettivo chilometro dopo chilometro».

Poi un punto sugli indisponibili: «Ho quasi tutti a disposizione, tranne Vural, Lusuardi, Esteves e Lind, che ha avuto un attacco influenzale».

Sulla sfida contro l’Atalanta: «Affrontiamo una squadra molto forte, ma ci proveremo con la mentalità giusta. Più del modulo conterà l’interpretazione, a cominciare dall’occupazione degli spazi».

Il tecnico ha anche parlato di mercato: «Adesso non ci penso. Da lunedì valuteremo con la società».

Un pensiero per i tifosi: «Abbiamo bisogno del loro apporto per andare a battagliare in ogni partita».

Sui senatori della squadra: «È bello avere giocatori come Marin, che sono saliti con questa squadra. Loro hanno un grande senso di responsabilità. I pronostici sono contro di noi, ma questo deve essere uno stimolo positivo».

Sull’importanza dell’esperienza: «Ci affacciamo a una nuova categoria con dieci giocatori della passata stagione e probabilmente solo uno nuovo. Dobbiamo avere desiderio, voglia di soffrire, personalità con la palla tra i piedi».

Sul mercato e gli innesti d’esperienza: «Inserire giocatori con presenze in A è importante, ma non voglio sminuire la partita di domani. C’è condivisione con il direttore e la proprietà, loro sanno cosa serve. Ora la testa è sull’Atalanta».

Sulla salvezza: «Ci giocheremo la permanenza in A con 6-7 squadre. Sarà un campionato difficile, ma sappiamo cosa dobbiamo fare».

Infine, alcune indicazioni tattiche:

«Tramoni può fare sia la mezzala che il trequartista. Domani in porta gioca Semper. Nzola e Cuadrado sono appena arrivati, non vogliamo rischiare nulla».