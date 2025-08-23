Gilardino pre Atalanta Pisa: «Affrontiamo una squadra molto forte. Entusiasti del ritorno in Serie A» - Calcio News 24

Pisa News
Gilardino pre Atalanta Pisa: «Affrontiamo una squadra molto forte. Entusiasti del ritorno in Serie A»
Gilardino, allenatore del Pisa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Atalanta
Vigilia storica per il Pisa, che domani alle 20:45 affronterà l’Atalanta a Bergamo nella prima partita di Serie A dopo 34 anni di assenza. Una gara molto attesa dalla tifoseria nerazzurra: saranno in mille a sostenere la squadra allo stadio. Alberto Gilardino ha rilasciato queste dichiarazioni.
«Abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro – ha esordito il tecnico –. I ragazzi sono determinati, hanno umiltà. Dopo 34 anni è una responsabilità giocare questa partita, ma deve essere una responsabilità piacevole. Dobbiamo essere come maratoneti e puntare all’obiettivo chilometro dopo chilometro».
Poi un punto sugli indisponibili: «Ho quasi tutti a disposizione, tranne Vural, Lusuardi, Esteves e Lind, che ha avuto un attacco influenzale».
Sulla sfida contro l’Atalanta: «Affrontiamo una squadra molto forte, ma ci proveremo con la mentalità giusta. Più del modulo conterà l’interpretazione, a cominciare dall’occupazione degli spazi».
Il tecnico ha anche parlato di mercato: «Adesso non ci penso. Da lunedì valuteremo con la società».
Un pensiero per i tifosi: «Abbiamo bisogno del loro apporto per andare a battagliare in ogni partita».
Sui senatori della squadra: «È bello avere giocatori come Marin, che sono saliti con questa squadra. Loro hanno un grande senso di responsabilità. I pronostici sono contro di noi, ma questo deve essere uno stimolo positivo».
Sull’importanza dell’esperienza: «Ci affacciamo a una nuova categoria con dieci giocatori della passata stagione e probabilmente solo uno nuovo. Dobbiamo avere desiderio, voglia di soffrire, personalità con la palla tra i piedi».
Sul mercato e gli innesti d’esperienza: «Inserire giocatori con presenze in A è importante, ma non voglio sminuire la partita di domani. C’è condivisione con il direttore e la proprietà, loro sanno cosa serve. Ora la testa è sull’Atalanta».
Sulla salvezza: «Ci giocheremo la permanenza in A con 6-7 squadre. Sarà un campionato difficile, ma sappiamo cosa dobbiamo fare».
Infine, alcune indicazioni tattiche:
«Tramoni può fare sia la mezzala che il trequartista. Domani in porta gioca Semper. Nzola e Cuadrado sono appena arrivati, non vogliamo rischiare nulla».
