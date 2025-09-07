Pisa, continua la preparazione in casa nerazzurra. Ecco il programma di Gilardino - Calcio News 24

Pisa, Gilardino concede due giorni di riposo: martedì la ripresa in vista dell’Udinese. La situazione attuale

Il Pisa ha concluso sabato mattina l’ultima seduta settimanale prima della breve pausa concessa da mister Alberto Gilardino. Complice la sosta per le nazionali, questo è infatti l’unico weekend di settembre senza partite ufficiali, un’occasione preziosa per rifiatare in vista di un calendario che si annuncia particolarmente intenso tra campionato e Coppa Italia. Per questo, il tecnico nerazzurro ha deciso di concedere alla squadra due giorni di riposo, per staccare la spina e recuperare energie mentali e fisiche.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, quando il gruppo tornerà a lavorare al Centro Sportivo di San Piero a Grado in preparazione del prossimo impegno di Serie A. Domenica 14 settembre, infatti, il Pisa sarà chiamato ad affrontare un avversario temibile: l’Udinese, che arriverà all’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani” con il morale alto, forte della prestigiosa vittoria contro l’Inter maturata nell’ultimo turno di campionato.

La sfida contro i friulani si preannuncia particolarmente complicata. La squadra di Kosta Runjaić ha mostrato solidità e compattezza, oltre a una buona organizzazione tattica. Il Pisa, dal canto suo, avrà il compito di sfruttare al massimo il fattore campo e l’entusiasmo del proprio pubblico, per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale per il morale e per la classifica.

Mister Gilardino, consapevole dell’importanza della gara, punterà molto sul lavoro settimanale per affinare i meccanismi e migliorare la tenuta fisica. I giorni di ripresa saranno dedicati al recupero dei giocatori reduci da piccoli acciacchi, ma anche all’approfondimento di soluzioni tattiche utili per affrontare un avversario aggressivo e dinamico come l’Udinese.

Il Pisa, in questo inizio di stagione, ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, ma l’ambiente resta fiducioso. La società è compatta, lo spogliatoio unito, e Gilardino ha piena fiducia da parte della dirigenza. La partita contro l’Udinese sarà un banco di prova importante, anche per misurare le reali ambizioni del club nerazzurro in questo campionato.

Con la pausa alle spalle e una settimana piena di lavoro davanti, il Pisa si prepara a tornare protagonista. E l’Arena Garibaldi è pronta ad accogliere una sfida da Serie A ad alta intensità.