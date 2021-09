Pisa, Lucca: «Contento di questo inizio, mi aspetto molto da me stesso»

Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa, ha parlato dell’inizio della sua avventura con la maglia nerazzurra

Sulle colonne de Il Tirreno, il neo attaccante del Pisa Lorenzo Lucca ha analizzato il suo avvio di stagione:

«Sono contento dei complimenti degli allenatori e direttori che ho avuto. Sono un ragazzo giovane alla prima esperienza in campionato, cerco di aiutare in settimana i compagni. Nella mia testa ho tanti obiettivi, mi aspetto molto da me stesso, sono contento di come son partito, spero di continuare così. Sono felice per la Nazionale anche perché il mister ha parlato bene di me. Come goal penso che sono stati tutti e tre non facili ma penso che l’assist per Cohen è stata una giocata molto bella. Appena ho saputo del Pisa non ho esitato ad incontrarci ed a parlarci, dalla C alla A era un passo molto grande e quindi ho deciso di confermarmi in una categoria come la B per poi chissà un giorno sperare in meglio».