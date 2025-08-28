 Pisa, colpo di mercato! Calvin Stengs è nuovo giocatore nerazzurro. Il comunicato e tutti i dettagli
Pisa News

Pisa, colpo di mercato! Calvin Stengs è nuovo giocatore nerazzurro. Il comunicato e tutti i dettagli

Pisa, che colpo di mercato! Calvin Stengs è nuovo calciatore dei nerazzurri. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Colpo di mercato in casa Pisa Sporting Club: la società nerazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Calvin Stengs, trequartista olandese classe 1998, in prestito dal Feyenoord Rotterdam con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L’operazione, definita nelle ultime ore, rappresenta un innesto di qualità e visione di gioco per la rosa guidata da mister Gilardino.

Stengs, 26 anni, è un calciatore dotato di grande tecnica individuale, rapidità di pensiero e notevole capacità di servire assist decisivi. Cresciuto calcisticamente nell’AZ Alkmaar, il fantasista ha maturato esperienza in Eredivisie, Ligue 1 (con il Nizza) e nella nazionale olandese, con cui ha collezionato diverse presenze internazionali.

Al Feyenoord, Stengs ha contribuito nella passata stagione alla conquista di importanti risultati in campionato e nelle competizioni europee. La sua versatilità gli permette di ricoprire più ruoli offensivi: dall’ala destra al trequartista centrale, con la stessa efficacia.

COMUNICATO – Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Feyenoord Rotterdam (Olanda) per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Calvin Stengs, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Attaccante classe 1998, nazionalità olandese, Stengs è cresciuto calcisticamente nell’AZ Alkmaar debuttando giovanissimi in Prima squadra e collezionando in breve oltre 100 presenze prima di trasferirsi in Francia (Nizza, Ligue 1) e Belgio (Anversa, Pro League). Nel 2023 il ritorno in Olanda con la maglia del Feyenoord e la definitiva consacrazione anche a livello Europeo con il debutto in Europa League e Champions League; in totale, nella sola Eredivisie, Calvin Stengs ha messo a referto 119 presenze (22 gol e 32 assist). Importante esperienza per lui anche in Nazionale con 8 presenze (3 gol) in maglia Orange. Da oggi l’esperienza in maglia Nerazzurra e nel Campionato di Serie A. Benvenuto Calvin

