Pisa, si riparte in vista della prossima stagione: intanto si lavora per rinforzare la rosa, Simeone il primo obiettivo

Pisa, oggi inizia la stagione del ritorno in Serie A: la squadra si ritrova al lavoro da Gilardino mentre sul mercato si lavora per Simeone

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Pisa è ufficialmente ripartito per la sua stagione del grande ritorno in Serie A, a 34 anni dall’ultima apparizione. Ieri sono arrivati i primi dieci giocatori a cominciare dal capitano Andrea Caracciolo, dalla stella Tramoni e dai giovani Canestrelli e Angori. Tra oggi e domani è previsto l’arrivo del resto della rosa, con un programma di ripartenza scaglionato e ben pianificato.

I giocatori, una volta arrivati in città, si sottopongono ai test medici presso lo Sport Anatomy, il centro di medicina sportiva dell’Università di Pisa. Le visite andranno avanti fino a mercoledì, mentre giovedì 11 luglio è fissato il primo allenamento ufficiale sotto la guida di Alberto Gilardino.

Seguirà una settimana di lavoro “leggero” e poi, giovedì 17, la partenza per il ritiro estivo a Morgex, in Valle d’Aosta, dove la squadra resterà fino a fine mese.

Al momento sono tre i nuovi volti ufficiali: il centrocampista turco-svedese Isak Vural (19 anni), strappato alla concorrenza di Atalanta e Bologna e già in lizza per una maglia da titolare; l’italo-brasiliano Mateus Lusuardi (21), che sarà stabilmente nel gruppo; e il belga Jeremy Kandje Mbambi (17), capitano della Nazionale Under 17, destinato a un percorso inizialmente diviso tra prima squadra e Primavera.

Il gruppo al momento conta 42 giocatori sotto contratto, molti dei quali in uscita. Tuttavia, Gilardino potrebbe decidere di portarne alcuni in ritiro per valutarli meglio prima di prendere decisioni definitive.

Nel frattempo, la dirigenza è al lavoro per completare la rosa. L’attacco resta in attesa di sviluppi sulla trattativa per Giovanni Simeone, vero obiettivo del reparto offensivo. I prossimi giorni potrebbero invece portare nuovi arrivi in difesa e tra i pali. Il nome più caldo per il reparto arretrato è quello dell’argentino Mariano Troilo (23) del Belgrano. In porta, invece, prosegue il pressing su Simone Scuffet del Cagliari, con Jesse Joronen come piano B. A centrocampo, si fa strada l’ipotesi di un ritorno di Ola Solbakken dallo Sparta Praga.