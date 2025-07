Pisa, valigie pronte per quattro rientri: Sussi, Giani, Mlakar e Bonfanti verso l’addio

Il Pisa si prepara a sfoltire la rosa in vista della prossima Serie A: in uscita Sussi, Giani, Mlakar e Bonfanti

La promozione in Serie A ha segnato un nuovo inizio per il Pisa, ma non tutti i giocatori tornati dai prestiti faranno parte del progetto. Il club toscano ha infatti già deciso di non puntare su quattro elementi rientrati alla base, pronti a ripartire altrove nella sessione estiva di mercato.

Come riportato da TMW, i giocatori in uscita sono l’esterno Christian Sussi e gli attaccanti Elia Giani, Jan Mlakar e Nicholas Bonfanti. Il più vicino a una nuova destinazione è Sussi, terzino destro classe 2001, che sembra ad un passo dalla firma con la Pianese in Serie C: una trattativa ormai in dirittura d’arrivo.

Elia Giani, classe 2000, reduce da un’esperienza in Grecia con l’Athens Kallithea (26 presenze e 3 reti), è finito nel mirino della Juve Stabia, a caccia di rinforzi offensivi per la Serie B. Il suo profilo piace per duttilità e spirito di sacrificio, qualità messe in mostra durante la stagione appena conclusa.

Più incerta, ma comunque aperta, la situazione di Jan Mlakar. L’ala slovena del 1998 potrebbe restare all’Hajduk Spalato, dove ha giocato negli ultimi sei mesi trovando una rete in sei presenze. Il club croato starebbe valutando una nuova proposta, con la trattativa che potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni.

Infine, Nicholas Bonfanti (classe 2002) non ha brillato durante il prestito al Bari – due gol in sedici gare – ma conserva un buon mercato in Serie B. Il Catanzaro di Alberto Aquilani sarebbe pronto a puntare su di lui per completare il proprio reparto offensivo.

Il Pisa, insomma, progetta la Serie A ma si prepara anche a sfoltire la rosa con una serie di partenze annunciate.