Pisa, Tramoni ancora protagonista: l’idea di Gilardino per inserirlo nelle sue idee di gioco

Pisa, Matteo Tramoni protagonista anche nella stagione del ritorno in Serie A: Gilardino al lavoro per adattarlo al suo gioco, ecco le opzioni

Non è un enigma da risolvere in fretta, ma di certo è una questione chiave per il Pisa che si prepara al ritorno in Serie A dopo 34 anni: dove giocherà Matteo Tramoni? Il fantasista corso, assoluto protagonista della promozione con le sue giocate partendo da sinistra nel 3-4-2-1 di Pippo Inzaghi, è il punto fermo tecnico della squadra. Ma con l’arrivo di Alberto Gilardino in panchina, tutto potrebbe cambiare, almeno tatticamente.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore nerazzurro ha spiegato di avere idee chiare sui principi di gioco, ma anche la volontà di adattarle alle caratteristiche della rosa. E parlando proprio di Tramoni, ha rivelato di avere più di un piano. «È un giocatore con spunto e controllo orientato, ideale per giocare fra le linee», ha detto Gilardino, aggiungendo che servirà tempo per conoscerlo a fondo e valutare le migliori soluzioni in campo.

Una prima ipotesi vede Tramoni agire da seconda punta nel 3-5-2, ruolo simile a quello di Gudmundsson nel suo Genoa, alle spalle di un attaccante centrale. In quel sistema, ha spiegato il tecnico, «serviranno due mezzali con corsa e capacità di inserimento», a supporto della fase offensiva.

Ma l’idea più affascinante, e potenzialmente rivoluzionaria, è quella di trasformare Tramoni in una mezzala offensiva. Una soluzione che esalterebbe la sua qualità negli spazi, ma che richiederebbe correttivi a livello di mercato: una seconda punta vera accanto a lui e, soprattutto, un mediano più difensivo per garantire equilibrio.

Insomma, il Pisa che verrà ruoterà attorno a lui, al “Violinista” che incanta con il pallone tra i piedi. Che sia seconda punta, trequartista o mezzala, Gilardino sa di avere in Tramoni un tassello prezioso. Il resto dipenderà dalla costruzione della squadra, ma il centro del progetto è già scritto.