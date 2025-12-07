Pisacane carica il Cagliari: «Contro la Roma dobbiamo dare tutto. Sugli infortunio dico...» - Calcio News 24

Pisacane carica il Cagliari: “Con la Roma non possiamo sbagliare”. Le dichiarazioni

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato prima della sfida contro la Roma, sottolineando l’importanza di affrontare le grandi squadre con concentrazione e determinazione. “Con le big non possiamo permetterci errori — ha detto Pisacane — ogni duello, ogni palla persa può fare la differenza. Dobbiamo restare compatti e dare il massimo per ottenere un risultato positivo”.

Pisacane è consapevole delle difficoltà della stagione: il Cagliari non attraversa un momento semplice e cerca punti fondamentali per risalire la classifica. Nonostante le assenze di giocatori chiave come Mina, Zé Pedro, Mazzitelli, Felici e Belotti, il tecnico punta sulla motivazione e sulla voglia di reagire della squadra. La sua filosofia è chiara: ogni partita è un’opportunità per dimostrare il carattere del gruppo e rialzarsi dopo le sconfitte.

Per la gara contro la Roma, Pisacane si affida anche ai giovani, come Rodriguez, considerato pronto a dare un contributo importante. Il tecnico ha evidenziato come il futuro del Cagliari passi anche dal valorizzare i talenti emergenti e creare un mix di esperienza e freschezza in campo.

Il messaggio di Pisacane è semplice: serve un atteggiamento da squadra, con coraggio e sacrificio. Il Cagliari deve dimostrare personalità, lottare su ogni palla e non farsi intimidire dall’avversario. Solo così sarà possibile competere contro formazioni più forti come la Roma.

La partita rappresenta un test fondamentale per il Cagliari e per Pisacane stesso: una sfida in cui il lavoro di squadra e la determinazione possono fare la differenza. Il tecnico invita tutti a guardare avanti con fiducia e a sfruttare questa occasione per invertire la rotta della stagione, dimostrando che la squadra è pronta a rialzarsi e a competere ad alti livelli.

