Cagliari, Pisacane sicuro: «Voglio vedere una squadra competitiva. Sulla Juve di Spalletti dico che...» - Calcio News 24

Cagliari, Pisacane alla vigilia della sfida contro la Juventus: analisi, autocritica e fiducia nel gruppo

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa dal CRAI Sport Center per presentare la delicata sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025-2026. L’allenatore rossoblù ha affrontato vari temi, dall’amarezza per il recente pareggio contro il Genoa fino alle difficoltà legate agli infortuni, passando per l’atteggiamento mentale che servirà ai suoi uomini contro la squadra di Luciano Spalletti.

Pisacane ha esordito parlando del pari contro i liguri, risultato che ha lasciato sensazioni contrastanti nello spogliatoio del Cagliari: «C’era amarezza, prendere tre gol non fa mai piacere. La squadra ha mostrato delle lacune nella fase difensiva, cose che possiamo sistemare solo con il lavoro. Abbiamo perso una grande occasione per vincere». Guardando alla partita con la Juventus, il tecnico sottolinea che, pur essendo una sfida complicata, nulla è scontato: «Guardando la classifica la Juve è al livello del Como, ma ogni gara parte dallo 0-0. Dobbiamo credere nelle nostre qualità».

L’allenatore del Cagliari ha poi approfondito l’aspetto psicologico della squadra, spiegando come gli errori difensivi contro il Genoa siano frutto delle scelte tattiche adottate: «In casa volevamo aggredirli alti da subito, ma abbiamo sbagliato nelle scalate. Dobbiamo crescere tutti, io per primo. La partita ci ha comunque lasciato spunti positivi». Pisacane ha evidenziato l’importanza dei singoli, elogiando Folorunsho per la sua duttilità e sottolineando come Adopo sia entrato bene in campo, mentre da Prati si aspetta prestazioni più incisive.

Infine, l’attenzione si è spostata sull’infermeria e sulle difficoltà degli impegni ravvicinati. La situazione del Cagliari non è delle più semplici: Mina è in dubbio per una botta rimediata, mentre restano out Zé Pedro e Belotti. «Dipende tutto dal nostro approccio», ha ribadito Pisacane. «Anche contro Lazio e Como erano trasferte difficili, ma ci siamo distinti. La squadra ha sempre saputo reagire dopo le sconfitte, e questa è una grande qualità».

Il Cagliari si prepara così a una delle sfide più impegnative del calendario, consapevole dei propri limiti ma anche della forza mentale costruita in questi mesi di lavoro.