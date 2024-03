Juventus, Pistocchi su Allegri: «Se vince è merito suo, se perde...»

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato su X di Massimiliano Allegri e del recente stato di forma della Juventus

Con forte vena polemica, Maurizio Pistocchi ha criticato Massimiliano Allegri sul suo profilo X, analizzando la situazione della Juventus con tanto di numeri.

L’ANALISI – «Quando vinceva di corto muso-10 partite = 30 pt con al massimo un gol di scarto e giocando quasi sempre un calcio mediocre, i soliti maestrini dal pensiero debole-conta solo il risultato-esaltavano il pragmatismo di Allegri e ipotizzavano il sorpasso sull’Inter. Adesso che la Juventus ha una media/pt da retrocessione- 6 punti in 7 partite, solo Salernitana Frosinone Lecce e Sassuolo hanno fatto peggio- e con 11 gol subiti in 7 partite ha la 6^peggior difesa della SerieA e dopo 50 giorni dal 3:0 al Sassuolo è a -17 pt dai nerazzurri, sento dire che finora ha overperformato per merito di Allegri, e che questa è la sua dimensione. Insomma, se vince è merito di Max, se non vince colpa dei giocatori. E di gioco non si parla mai»