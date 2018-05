Pjaca, l’agente non ha dubbi: «Torna e resta alla Juve ma con un nuovo ruolo»

Marko Pjaca, in prestito allo Schalke, tornerà alla Juventus. Ne è sicuro l’agente Naletilic. Ecco le parole del procuratore

Marko Pjaca torna alla Juventus! Ne è sicuro Marko Naletilic, agente del gioiello croato prestato dalla Juve allo Schalke 04. Il giocatore ha collezionato 6 presenze da titolare in Germania e si aspettava di più perché è stato proprio Tedesco, allenatore dello Schalke, a convincere Marko a scegliere lo Schalke. Il procuratore ha parlato a Tuttosport dell’addio a gennaio: «Per Marko andare in prestito e cambiare squadra è stato importante a livello mentale. Aveva bisogno di una nuova avventura ed è stato lui a volere lo Schalke a tutti i costi».

Marko tornerà alla Juventus per restarci: «La Juventus crede nel ragazzo e per questo non ha voluto prevedere alcun tipo di riscatto in favore dello Schalke. Marko è della stessa idea. Lui in futuro si vede alla Juve: si sente bianconero e vuole tornare. Questi sono gli accordi di gennaio, poi nel calcio le cose possono variare anche in fretta». Il giocatore, nato come esterno d’attacco, potrebbe tornare in bianconero con un nuovo ruolo: «Tedesco lo usa più da attaccante che da ala? E’ vero. Marko nello Schalke gioca da seconda punta e sono convinto che il suo ruolo naturale sia quello dell’attaccante di movimento. Anche il direttore del Napoli, Cristiano Giuntoli, un caro amico, mi dice sempre che Pjaca dovrebbe giocare come l’ultimo Cristiano Ronaldo».