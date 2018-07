Pjaca, irrompe il Genoa e scavalca la Fiorentina?

Le voci di calciomercato che riguardano Marko Pjaca parlano di un Genoa pronto a rilanciare l’offerta alla Juventus e superare la Fiorentina

Dove giocherà la prossima stagione Marko Pjaca, attaccante croato della Juventus? Il 23enne, oggi atteso dalla finale del Mondiale, è destinato a giocare in Serie A a partire dalle prossime settimane. Ma non con la maglia bianconera della Juventus. Del resto la Fiorentina attende solamente il via libero definitivo per lanciare l’assalto e portare Pjaca a Firenze. Prelevato due estati fa dalla Juve via Dinamo Zagabria, gli infortuni hanno limitato fortemente l’impatto e le prime stagioni in bianconero del talento croato, rientrato alla base le scorse settimane dopo il prestito annuale allo Schalke 04 in Bundesliga.

Ma non c’è solamente la Fiorentina pronta ad investire su un profilo come quello di Marko. Spunta anche il Genoa. Il Grifone non molla la pista legata al croato della Juventus e, come riporta Sky Sport, il club ligure sente di poter convincere giocatore e agente facendo leva su una corsia prioritaria con la Juventus dati gli ottimi rapporti. Il calciatore, però, ha da tempo dato la sua parola a Pantaleo Corvino della Fiorentina. Il responsabile dell’area tecnica viola ha proposto a Marotta il prestito per una stagione con diritto di riscatto a 20 milioni. La risposta è stata secca, un no da parte dei bianconeri che pretendono il riscatto sia obbligatorio. Partita iniziata e complicata, prossime settimane decisive tra Pjaca, Juventus, Fiorentina e Genoa.