Marko Pjaca è destinato a lasciare la Juventus. Il giocatore sarebbe a un passo dal trasferimento alla Fiorentina

Marko Pjaca non rientra nei piani immediati della Juventus ed è destinato ad andare via. Il gioiellino croato, dopo 9 mesi senza partite giocate a causa di un infortunio al crociato, è andato in prestito allo Schalke e ha poi preso parte al Mondiale con la sua Croazia che ha visto i croati piazzarsi al secondo posto, battuti solo dalla Francia campione del mondo. Il giocatore vuole trovare spazio con continuità e alla Juventus, in questo momento, nessuno o quasi ha il posto fisso.

Pjaca ha da tempo un accordo con la Fiorentina e secondo Il Corriere dello Sport, nonostante le resistenze iniziali della Juve, il club bianconero ha deciso di aprire le porte ai viola e di cedere il calciatore in prestito oneroso. La Juventus voleva lasciar andare Marko in prestito con obbligo di riscatto e con clausola di recompra ma alla fine ha vinto la volontà del giocatore che ha rifiutato le altre offerte per giocare con i viola. La svolta è arrivata nelle ultime ore e, scrive il quotidiano romano, entro questa settimana Marko Pjaca sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.