Pjaca da piazzare: tra Fiorentina e Leicester spunta il Milan

Il gioiellino croato della Juventus è in uscita. Marko Pjaca può andare via dai bianconeri: ci sono Fiorentina, Leicester e Milan

Spesa bianconera per il Milan? I rossoneri sono pronti alla cessione di Leonardo Bonucci ma in cambio potrebbero ottenere Mattia Caldara, Gonzalo Higuain e anche Marko Pjaca. Il giocatore croato non rientra nei piani della Juventus che è pronta a lasciarlo andare. La Fiorentina ha l’accordo con il giocatore ma non con la Vecchia Signora che chiede l’inserimento della clausola di riacquisto, la recompra, per non perdere il controllo sul giocatore. Difficile un accordo con il Milan ma non è detta l’ultima parola.

I rossoneri cercano un giocatore con le caratteristiche di Pjaca per far rifiatare Calhanoglu e Suso e il croato potrebbe essere il calciatore perfetto per Gattuso. Come detto, non sarà facile far incastrare tutte le tessere del puzzle ed è per questo che la Juventus si sta guardando attorno. C’è anche il Leicester sul giocatore: gli inglesi potrebbero soddisfare le richieste bianconere e potrebbero puntare sul giocatore per rimpiazzare Mahrez, andato al Manchester City. Tanta incertezza nel futuro di Marko Pjaca ma una cosa ormai appare certa: non rientra nei piani della Juve, deve giocare dopo l’infortunio, e andrà via.