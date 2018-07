Pjaca, tutti in fila dalla Juventus: spunta anche l’Udinese

I friulani hanno fatto un sondaggio con la Juventus per Marko Pjaca. Il croato è in uscita dai bianconeri per rilanciarsi dopo l’infortunio, ecco tutte le pretendenti

C’è anche l’Udinese in fila tra le formazioni pronte a prelevare Marko Pjaca dalla Juventus. Il talento croato, messosi in luce il primo anno ma successivamente frenato dagli infortuni, vuole rilanciarsi dopo il prestito allo Schalke 04 e potrebbe proseguire la carriera in Serie A prima di un eventuale ritorno alla Juventus. Sin dal termine dell’ultimo campionato son state diverse le formazioni italiane pronte a puntare su Pjaca, previa intesa raggiunta con la società bianconera. Ed è stato proprio questo lo scoglio fin qui emerso nelle varie trattative, vale a dire la valutazione complessiva del cartellino del calciatore arrivato a Torino via Dinamo Zagabria nel 2016.

Nelle ultime settimane la pole position della Fiorentina si è via via attenuata man mano che la chiusura dell’accordo diventava sempre più lontano. Così i viola sembrano al momento aver perso quel vantaggio rispetto alla concorrenti, tra cui le italiane Sampdoria e Genoa, mentre all’estero resta sempre viva l’ipotesi Valencia. Non solo. Secondo quanto rivelato quest’oggi dall’edizione del Messaggero Veneto anche l’Udinese ha pensato a Marko Pjaca per il calciomercato 2018/2019. Giovedì scorso, prima della riunione di Lega Calcio, il responsabile dell’area tecnica friulana Daniele Pradè si è informato con la Juventus sulla situazione di Pjaca che resta per il momento un sogno irrealizzabile ma qualcosa può cambiare nel corso delle prossime settimane, specialmente se l’Udinese dovesse riuscire a cedere De Paul per far posto al croato. La valutazione che fa la Juve è di 20 milioni di euro, mentre l’ex Dinamo Zagabria percepisce 2 milioni di ingaggio annui.