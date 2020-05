Pjanic Barcellona, Miralem primo obiettivo. Svelato il rapporto segreto

La Juventus potrebbe cedere Pjanic al Barcellona. I catalani insistono: i motivi in un rapporto segreto

Miralem Pjanic è il primo obiettivo per il centrocampo del Barcellona. Il bosniaco è in cima alla lista dei desideri e secondo As il motivo sarebbe nascosto in un rapporto stilato nel gennaio 2020. Ecco quanto riportato dai colleghi di JuventusNews24.com.

«I requisiti della posizione specifica devono essere presi in considerazione. Non dovrebbero essere acquistati solo i giocatori molto giovani laddove una maggiore conoscenza del ruolo potrebbe essere determinante. Inoltre, un calciatore esperto potrebbe aver bisogno di meno tempo per adattarsi alla sua nuova squadra e dare il massimo dal primo momento. La percentuale di passaggi riusciti è del 3-5% più alta nei giocatori di calcio di 30 anni rispetto a quelli tra i 16 ei 29», recita una parte del rapporto.