Pjanic non ha dubbi: «Futuro? Leggo tante cose non vere»

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato nuovamente del suo futuro e delle voci di calciomercato

Miralem Pjanic resta alla Juventus? Il giocatore ha parlato a Espn e ha parlato del suo futuro. Il giocatore non dà credito alle voci di calciomercato sul suo conto: «Sento e leggo molte cose che non sono vere. Io mi sto preparando per la nuova stagione e questa è la cosa più importante. Gli ultimi due anni con la Juve per sono stati molto positivi e non voglio dare importanza a ciò che si sente e si legge in giro». Parole chiare e messaggio recapitato agli avventori ma anche alla società bianconera.

La Juve non vorrebbe privarsi di Miralem ma lo farebbe solo in caso di offerte superiori ai 100 milioni di euro. Inevitabile poi una domanda su Cristiano Ronaldo e sugli obiettivi bianconeri: «Ho visto Cristiano a Torino nel giorno della presentazione. Siamo felici che sia dei nostri. La Juve ha fatto un grande colpo. Lui è felice e lo siamo anche noi. Speriamo e pensiamo che possa ripetere quanto fatto a Manchester e al Real Madrid. Quello che è accaduto nella scorsa stagione è normale, il calcio, il Real è un grande club e ha vinto molto, ci aiuterà per vincere. Champions? E’ difficile perché ci sono grandi club come Real, Barcellona, PSG e tante altre. Noi abbiamo una squadra forte ma non sarà semplice».