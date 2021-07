Pjanic torna alla Roma? Ipotesi romantica ma impossibile

Miralem Pjanic separato in casa a Barcellona e alla ricerca di una nuova squadra: il bosniaco vorrebbe tornare in Serie A

Miralem Pjanic vive da separato in casa la sua avventura al Barcellona. Il bosniaco ha ricevuto il via libera per andare via gratis dai blaugrana ma la situazione non è proprio così semplice.

Come riporta Il Tempo, Pjanic chiederebbe 10 milioni di euro come bonus alla firma con il suo nuovo club ed uno stipendio da 6 milioni all’anno. Per questo l’ipotesi ritorno alla Roma è da scartare, romantica idea che era balenata negli ultimi giorni.