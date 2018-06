Plusvalenze Inter: Radu ed Emmers al Genoa, Zaniolo al Sassuolo. Arriva Salcedo?

L’Inter può acquistare il giovane Eddie Salcedo. Il Genoa invece può chiudere per Radu ed Emmers. Via anche Zaniolo, Valietti e Bettella

L’Inter e il Genoa stanno per chiudere una doppia operazione di mercato che potrebbe diventare ‘tripla’. Il discorso tra Genoa e Inter per il trasferimento del centrocampista Emmers e del portiere Radu è già avviata e sta per arrivare alla conclusione: i due andranno in rossoblù con la recompra per la società nerazzurra. Secondo Sportitalia l’affare prevede anche l’ingresso nella trattativa di Eddy Salcedo, attaccante italiano di origini colombiane, classe 2001. Il giocatore fu vicino ai nerazzurri la scorsa estate, piaceva anche alla Juve, e ora può tornare di moda.

Altri giovani lasceranno la Primavera. L’Inter cerca 40-45 milioni di euro di plusvalenze e pensa alle cessioni dei giovani talenti della Primavera per non cedere i big. L’Inter pensa agli addii di alcuni talenti come ad esempio il terzino Federico Valietti, classe 1999, che resta nel mirino del Sassuolo ma piace anche alla Sampdoria e il Parma (il laterale potrebbe finire nell’affare Politano). Attenzione poi a Davide Bettella, altro talento seguito da altri club. E’ pronto a lasciare Nicolò Zaniolo, decisivo nella semifinale contro la Juventus: il trequartista classe ’99 piace all’Atalanta ma il Sassuolo è in pole. Si parte da una base di 5 milioni a salire, con l’Inter che si riserverà il diritto di riacquistare ogni giovane talento che lascerà andare.