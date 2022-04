Pochettino: «Mbappé resti, per il suo bene e quello del club»

Intervistato in vista del prossimo impegno di campionato, l’allenatore argentino del PSG dice la sua sulla situazione di Kyllian Mbappé

Intervistato in vista dell’impegno con il Clermont, Mauricio Pochettino ha avuto parole di consiglio per il futuro di Kyllian Mbappé:

IL FUTURO DEL FRANCESE – «Voglio il meglio per lui e per il club. Ed il meglio per il club è che Kylian resti qua, ma sarebbe il meglio anche per lui. Per domani contro il Clermont, visto che mancherà Marquinhos, entrerà nelle riflessioni per la possibilità di essere capitano»

NEYMAR – «Il PSG lo ha preso per le sue qualità e queste sono sotto gli occhi di tutti. Ha sofferto per diversi infortuni, ha lavorato duro per tornare ma ha bisogno di ritmo e continuità per ritrovare la giusta confidenza»