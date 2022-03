La crisi dello spogliatoio del PSG e Neymar in pessime condizioni agli allenamenti

Non si placano le voci in merito alla crisi di spogliatoio in casa PSG e questa volta come protagonista c’è Neymar. Come riporta RMC Sport, il calciatore brasiliano si sarebbe spesso presentato in condizioni pessime agli allenamenti, al punto di non sostenere neanche le sedute.

Un atteggiamento che nascerebbe dalla sua volontà di lasciare Parigi.