Pochettino: «Siamo arrabbiati perché a nessuno piace perdere»

Mauricio Pochettino ha parlato al termine della partita persa dal suo PSG contro il Rennes. Le sue dichiarazioni,

«Siamo arrabbiati perché a nessuno piace perdere, c’è delusione visto che non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Abbiamo spinto per 25-30 minuti senza trovare il gol, non possiamo non essere tristi per quanto accaduto ma allo stesso tempo siamo consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare».