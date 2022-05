Pogba Juve, ha scelto! Il Polpo in scadenza di contratto con il Manchester United vuole solo una squadra

La Juve dovrebbe dire addio al sogno di riportare a Torino Paul Pogba. Il francese ha scelto la sua prossima destinazione.

Niente rinnovo con il Manchester United e la voglia di andare al Psg per Pogba è forte per provare a diventare un leader in patria. Lo riporta il Mundo Deportivo.