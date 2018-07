La Juventus continua a seguire Paul Pogba e valuta un ritorno del francese. Intanto arrivano parole d’elogio da parte di Allegri

Attestato di stima importante da parte di Massimiliano Allegri nei confronti di Paul Pogba. Il centrocampista francese rimane uno dei candidati ideali per rinforzare il centrocampo della Juventus ma per il ritorno del Polpo c’è bisogno di una cessione e il maggiore indiziato a fargli posto sembra essere Miralem Pjanic. Il bosniaco vorrebbe rimanere ma molto dipenderà dalle offerte. Intanto, dicevamo, Max Allegri ha lanciato un messaggio importante al suo ex giocatore.

«Sul ritorno di Pogba non posso dire niente perché è un giocatore del Manchester United. Ma sicuramente mi ha fatto piacere vedere quanto è cresciuto soprattutto in una competizione di livello mondiale dove la Francia ha vinto – riporta Tuttosport – e dove lui ha fatto veramente un grande torneo, giocato con personalità e disputato da giocatore importante quale è Paul. È maturato molto nella gestione della partita». Queste le dichiarazioni ufficiali ma secondo il quotidiano torinese sono arrivati anche dei complimenti privati, da parte di Max, al francese. Tra i due c’è stima. I tifosi della Juve sognano il ritorno del Polpo in bianconero. Trattativa in salita ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi giorni.