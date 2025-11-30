Monaco, Pogba, carica i compagni dopo la vittoria contro il PSG: «Dobbiamo tornare in alto in classifica». Le parole dell’ex Juve

Monaco: Pogba, ancora in campo contro il PSG! L’ex bianconero carica i tifosi chiedendo più atmosfera

Paul Pogba sta lentamente ritrovando spazio e fiducia dopo la lunga assenza dovuta a infortuni e squalifiche. Il campione del mondo 2018 ha collezionato la sua seconda presenza con la maglia del Monaco, entrando negli ultimi minuti della sfida contro il PSG, vinta a sorpresa dai monegaschi per 1-0 allo stadio Louis II.

Il momento più significativo è arrivato al termine della partita: travolto dall’entusiasmo per il risultato, l’ex Juventus si è diretto verso la tribuna per salutare e applaudire i tifosi. Pogba ha arringato la folla, chiedendo maggiore sostegno e più calore da parte di un pubblico che non è tra i più rumorosi della Ligue 1. Con parole cariche di energia, ha sottolineato l’importanza della vittoria e la necessità di restare uniti senza mollare.

Ai microfoni ufficiali del club, Pogba ha definito la prestazione “grandissima” e ha riconosciuto il ruolo dei tifosi, capaci di spingere la squadra verso un successo prestigioso contro i campioni di Francia. Un risultato che, oltre a rilanciare il morale, ha permesso al Monaco di salire provvisoriamente al sesto posto in classifica con 23 punti.

Il ritorno in campo e il coinvolgimento diretto con i sostenitori segnano un passaggio importante nel percorso di Pogba: non solo un rientro tecnico, ma anche un segnale di leadership e di voglia di trascinare il Monaco nelle prossime sfide.

POGBA – «Importante, abbiamo vinto. Ma saranno anche le prossime partite. Continueremo tutti insieme, non molliamo. Ascoltate, bisogna fare più atmosfera! È una grandissima prestazione dei giocatori, di tutta la squadra. I tifosi erano li. Ci hanno spinto. È il risultato che volevamo. Questo ci darà ulteriore slancio per le prossime partite. Dobbiamo tornare in alto in classifica».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

