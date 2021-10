Politano, il nuovo agente: «Punta al Mondiale, non ha nulla da invidiare a nessuno»

Matteo Politano ha cambiato agente: l’esterno del Napoli ora è nella scuderia di Mario Giuffredi. Le parole del nuovo procuratore

Matteo Politano ha cambiato agente: il suo nuovo procuratore, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Punto Nuovo.

«Politano da un paio di giorni è entrato a far parte della nostra agenzia. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano. Politano deve puntare al Mondiale, per le sue qualità è un obbligo per riprendersi ciò che ingiustamente gli hanno tolto. Quando si gioca nelle grandi squadre la concorrenza è all’ordine del giorno e non c’è nulla di cui spaventarsi, ma Politano non ha nulla da invidiare a nessuno perché sia nel Napoli che in Nazionale può giocare dato che tecnicamente non è indietro, anzi».