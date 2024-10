Polonia-Croazia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al PGE Narodowy andrà in scena la sfida tra Polonia-Croazia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al PGE Narodowy di Varsavia si giocherà la sfida di Nations League tra Polonia-Croazia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Polonia (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski. Ct: Probierz.

Croazia (3-5-2): Livakovic; Erlic, Caleta-Car, Gvardiol; Jakic, Modric, Kovacic, Sucic, Sosa; Matanovic, Petkovic. Ct: Dalic.

Orario e dove vederla in tv

Polonia-Croazia si gioca alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.